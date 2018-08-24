В региональном правительстве одобрили проект об ограничении ввоза мусора 

В правительстве Ярославской области одобрили законопроект об ограничении ввоза мусора с другим регионов.
Авторы документа — Михаил Писарец и Роман Фомичев. Они уже согласовали законопроект с сотрудниками экологического департамента. В 2018 году он будет внесен на рассмотрение в областную думу. Там документ пройдет лингвистическую, юридическую экспертизу и оценку регулирующего воздействия.
Согласно новому законопроекту ввоз иногороднего мусора, который не подлежит вторичной переработке, запрещается.