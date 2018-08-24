В Майкопе пройдет акция по приему опасных отходов

28 августа в Майкопе состоится экологическая акция по бесплатному приему отходов, не подлежащих захоронению на полигонах ТБО. Её проведет агентство «Ртутная безопасность» при поддержке администрации города Майкопа.

Пункт приема будет организован на ул. Шоссейной, 11, в районе рынка «Восход» (поворот на ул. Михайлова).

Жители города смогут сдать ртутьсодержащие лампы, термометры, просроченные лекарства, батарейки, металлическую и стеклянную тару и другие опасные отходы.

Акция будет проходить в течение дня с 10.00 до 14.00.