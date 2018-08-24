Форум молодых специалистов природных охраняемых территорий пройдёт на Алтае

Международный форум молодых специалистов природных охраняемых территорий пройдёт в Горно-Алтайске 11 и 12 сентября. Ему будет предшествовать полевая школа представителей ООПТ на базе Катунского биосферного заповедника, которая начнётся 5 сентября.

Форум «Природа без границ» соберёт специалистов охраны природы в юбилейный для трансграничного сотрудничества заповедников год. Впервые идея координации природоохранных мероприятий на территории большого Алтая была озвучена в 1998 году на конференции в городе Урумчи, Китайской народной республики , где четыре государства — Россия Казахстан , Китай и Монголия инициировали совместную работу для охранения уникального природного и культурного наследия Алтая.

Украиной и В других регионах России и стран СНГ также успешно реализуются различные инициативы трансграничного сотрудничества особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Так, между Беларусью Польшей создан и успешно функционирует трансграничный биосферный резерват «Западное Полесье». Казахстан, Киргизия Узбекистан уже около 10 лет обсуждают инициативу создания трансграничной охраняемой территории «Западный Тянь-Шань».

Существует множество менее амбициозных, но вполне успешных двухсторонних инициатив по изучению и сохранению трансграничных ландшафтов и редких видов. Таким образом, в странах бывшего СССР накоплен значимый опыт по трансграничному сотрудничеству в области изучения и сохранения природного и культурного наследия. Форум, который пройдёт в Горно-Алтайске, позволит специалистам обменяться опытом и обсудить проблемы трансграничного сотрудничества в природоохранной сфере. В работе форума примут участие эксперты из трансграничных охраняемых территорий стран СНГ, научных организаций, профильных министерств и ведомств, неправительственных экологических организаций.