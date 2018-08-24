Гостиница на острове имени Залита нарушала экологическое законодательство

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления в отношении ООО «Талабы», осуществляющего деятельность в сфере оказания гостиничных услуг на территории острова им. Залита межселенной территории Залитских островов Псковского района, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства юридическим лицом не проведена паспортизация отходов.

В этой связи специализированным прокурором в адрес директора ООО «Талабы» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, ООО «Талабы» в установленном законом порядке оформлены паспорта отходов I — IV классов опасности.