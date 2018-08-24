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Гостиница на острове имени Залита нарушала экологическое законодательство
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Гостиница на острове имени Залита нарушала экологическое законодательство 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Псковская природоохранная межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления в отношении ООО «Талабы», осуществляющего деятельность в сфере оказания гостиничных услуг на территории острова им. Залита межселенной территории Залитских островов Псковского района, сообщили в прокуратуре Псковской области.
Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства юридическим лицом не проведена паспортизация отходов.
В этой связи специализированным прокурором в адрес директора ООО «Талабы» внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.
Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, ООО «Талабы» в установленном законом порядке оформлены паспорта отходов I — IV классов опасности.
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