Главное экологическое событие года в России состоится на Байкале

С 20 по 21 сентября в столице Приангарья состоится Второй Байкальский международный экологический водный форум. По словам организаторов, форум зарекомендовал себя эффективной международной площадкой для диалога между представителями власти, бизнеса и общества в сфере экологии Байкальской природной территории. Напомним, что год назад первый форум объединил более 800 российских и зарубежных экспертов из 23 стран мира. Тогда на протяжении двух дней шли содержательные горячие дискуссии, результаты которых нашли отражение в итоговой резолюции форума.

В нынешнем году особое внимание будет уделено практической реализации майского указа президента России от 7.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части разработки национального проекта в сфере экологии, экологического воспитания и образования молодежи, в разрезе Байкальской природной территории.

По сложившейся традиции, форум объединит сразу несколько форматов — деловую программу, международный технологический конкурс «Байкал — источник жизни» и образовательный конкурс в рамках программы «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» (Экология. Культура. Образование), специальные проекты и благотворительную программу, тематическую экспозицию.

Деловая программа пройдет в течение двух дней. Уже сегодня свое участие в качестве спикеров и модераторов подтвердили более 100 зарубежных и российских экспертов из числа представителей власти, научных и общественных организаций, международных природоохранных организаций, руководителей бизнес-структур.

Во время проведения форума эксперты обсудят самые разные темы: государственную политику сохранения уникальной экосистемы озера Байкал, внедрение передовых решений по водоочистке и природоохранным технологиям, здоровьесбережение нации, приоритеты в развитии санаторно-курортного комплекса Байкальской природной территории, международный опыт и законодательные практики в охране водных ресурсов, вопросы формирования экологической культуры и образования — программа «ЭКО-ПОКОЛЕНИЕ» (Экология. Культура. Образование).

Как отмечают организаторы эко-форума, экспозиция ВБМЭВФ — это уникальная возможность для компаний, желающих представить свои инновационные решения и проекты по водоочистке и водоподготовке, инженерной защите и благоустройству прибрежных зон, строительству очистных сооружений, охране и защите водных объектов, технологий в сфере здоровьесбережения населения и экологического туризма, эко-транспорта, «умного» эко-города, на профильной площадке, где в одно время встретятся представители власти, научных и общественных организаций, международных профильных организаций, руководителей российских и зарубежных бизнес-структур.

Кроме того, на выставке будут представлены проекты победителей конкурсной программы форума. По мнению организаторов, участие в международном технологическом конкурсе «Байкал — источник жизни» — это отличная возможность продемонстрировать экспертному сообществу свои разработки с дальнейшей перспективой их практической реализации на Байкальской природной территории. Конкурс проводится в следующих номинациях: технологии очистки сточных вод (технологии и оборудование), проекты по сбору, переработке и утилизации отходов, проекты социально-ответственного малого и среднего бизнеса Байкальского региона, научные и специальные проекты по водным технологиям «Вода на службе человеку — вода работает, лечит, воспитывает».

Подробнее о конкурсе и условиях участия здесь.

Фото: pixabay.com.