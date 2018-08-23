Таиланд запретит ввоз в страну электролома и пластиковых отходов

В течение шести ближайших месяцев Таиланд намерен ввести полный запрет на импорт 432 видов электронных отходов (e-waste). Как сообщает Reuters, об этом решении тайского правительства заявил официальный представитель министерства окружающей среды.

Япония и В июле 2017 года Китай запретил ввоз на свою территорию 24 видов твердых отходов в рамках кампании против «иностранного мусора». После чего США Австралия — главные страны-экспортеры мусора в Китай, начали искать альтернативные рынки сбыта. Вьетнам заявил, что прекратит выдавать лицензии на импорт мусора и искоренит нелегальные поставки бумажных, пластиковых и металлических отходов. Кроме того, Государственный банк Вьетнама потребовал, чтобы до 2025 году вьетнамские банки разработали стратегии управления экологическими рисками.

Примеру своего регионального соседа последовал и Таиланд, предварительно проведя серию проверок на заводах, обвиненных в незаконном импорте и переработке электронных отходов. Тайское правительство разработало ограничительные меры по ввозу в страну 432 видов электролома, начиная от электронных плат и заканчивая деталями от старой теле— и радиоаппаратуры. Запрет официально вступит в силу после принятия соответствующей резолюции. Полный список отходов, которые станут нелегальными, пока не опубликован.

Электронными отходами считаются составные части любой сломанной электроаппаратуры, работавшей от сети или аккумуляторных батарей. В процессе переработки из е-waste можно извлекать ценные металлы: медь, золото, серебро, платину, индий, галлий и др. Однако электролом также содержит и опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества: свинец, ртуть, кадмий, хром, бром, никель, литий, поливинилхлорид. В этом и состоит основная проблема его утилизации. Так, только в одном 14— или 15-дюймовом электронно-лучевом мониторе содержится от 1,5 до 2,5 кг свинца, что составляет до четверти его собственного веса.

Министр окружающей среды Таиланда Сурасак Канчанарата заявил, что импорт некоторых поддержанных электронных приборов и устройств будет разрешен, если эта аппаратура подлежит ремонту и сможет использоваться повторно. Также можно продолжать ввозить для промышленных нужд металлолом, включая отходы алюминия, меди и стали. Но он должен быть предварительно отсортирован и очищен в стране происхождения.

Экологи отмечают, что поток электролома, который прежде предназначался для Китая, теперь перенаправляется в страны Юго-Восточной Азии. Для предотвращения незаконного импорта всем государствам этого региона придется принимать новые заградительные законы или модернизировать уже существующие нормативно правовые акты.

Помимо запрета на ввоз в страну e-waste Таиланд в ближайшие два года также планирует запретить импорт пластиковых отходов. Подробности этой программы пока не уточняются. Правительство страны заявило, что намерено усовершенствовать инфраструктуру управления отходами. Экологические меры будут направлены на сокращение использования пластиковых пакетов и бутылок в государственных учреждениях и частных предприятиях, запрет применения пластиковых изделий в местах отдыха туристов и введение налога на полиэтиленовые пакеты. К 2021 году страна планирует наладить переработку и утилизацию до 60% пластикового мусора.

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