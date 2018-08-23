ВМоскве с6 по7 сентября пройдет Климатический форум городов России, который объединит ведущих отечественных имировых экспертов-климатологов. Как сообщает столичный департамент природопользования иохраны окружающей среды, гостями форума станут консультант погородскому дизайну ЯнГейл, президент Michi Creative City Designers Мичи Коно иоснователь конференции Sustainatopia Джон Россер.
Намировом уровне форум проводится спрошлого года, гости смогут услышать более 40 докладов ипообщаться соспециалистами из18 стран. Форум уже завоевал статус самого масштабного события всфере экообразования вМоскве, лекционная прграмма затронет темы экологического строительства, энергоэффективности, благоустройства, охраны окружающей среды, экологических инвестиций.
Наплощадке форума пройдет церемония награждения лауреатов премии «Лидер климатического развития». Обсуждаться будут проекты иорганизации, которые внесли вклад вразвитие экологической осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса иформирования «умных» городских пространств. Кучастию вконкурсе приглашаются компании, общественные организации, научные иобразовательные учреждения, администрации регионов имуниципалитетов, рхитектурные бюро. Жюри выберет 3 лучших проекта.
Поитогам разработают программу частно-государственного партнерства всфере экологических инноваций, которая поможет развивать «зеленые» стартапы вМоскве идругих городах страны.