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Жители Капотни довольны результатами модернизации МНПЗ
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Жители Капотни довольны результатами модернизации МНПЗ 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Большинство опрошенных жителей столичной Капотни подтвердили, что благодаря модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) экологическая ситуация в районе улучшилась, сообщает РИАМО со ссылкой на окружную газету ЮВАО Москвы «Юго-Восточный курьер».
«В социальной сети «ВКонтакте» был проведен опрос среди жителей Капотни на тему экологической ситуации в районе. По итогам голосования 61,5% населения уверены, что благодаря модернизации Московского НПЗ ситуация улучшается. В опросе приняли участие более 450 человек», — говорится в сообщении.
О модернизации предприятия жителям Капотни рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который посетил район 15 августа. Глава города отметил, что до 2011 года МНПЗ имел разрозненных собственников, а самим заводом никто не занимался.
«В течение двадцати лет этот завод просто добивали и добивали так, что экологическая ситуация была там просто страшная», — подчеркнул Собянин.
Однако в 2011 году ситуация коренным образом изменилась — предприятие стало собственностью компании «Газпром нефть». Вместе с мэрией собственник подготовил программу комплексной модернизации производственной площадки. Собянин уточнил, что в реконструкцию Московского НПЗ уже вложили около 2 миллиардов долларов, в дальнейшем на работы направят еще около 1 миллиарда долларов.
За прошедшее время с территории МНПЗ убрали открытые нефтешламовые резервуары, от которых шли испарения. В рамках модернизации на предприятии построили новые очистные сооружения. Собянин подчеркнул, что благодаря этому удалось добиться такого высокого уровня очистки воды, которого нет ни на одном заводе. Также на Московском НПЗ заменили битумную установку и установку серы, что позволило сократить выбросы вдвое.
В скором времени на Московском нефтеперерабатывающем заводе введут в эксплуатацию новую очистную установку, которая заменит пять старых. После этого экологическая ситуация в районе Капотня улучшится на 90%.
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