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Курскому предприятию выписали штраф и обязали убрать свалку
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Курскому предприятию выписали штраф и обязали убрать свалку 

КурскТВ 57 минут назад
При внеплановой проверке специалисты Россельхознадзора обнаружили свалку бытовых и производственных отходов на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном в Горшеченском районе. Предприятию выписали штраф и предписание об устранении нарушений. Но мусор так никто и не убрал. Предприятие обратилось в суд и оспорило выданное предписание. Ленинский суд стал на сторону предприятия. Но позже Курский областной суд отменил решение районного суда и свалку все же придется убирать предприятию.
Фото: яндекс.картинки
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