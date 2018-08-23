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Волонтеры Подмосковья научились оценке загрязнения окружающей среды
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Волонтеры Подмосковья научились оценке загрязнения окружающей среды 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Элмурод Расулмухамедов сообщил, что десятки волонтеров обучились оценке загрязнения окружающей среды на базе Росприроднадзора.
«ВООП совместно с Росприроднадзором восстанавливает институт общественных экологических инспекторов. Мы приобрели два типа приборов — ГАНГ И ГЕОЛАН — для оценивания состояния атмосферы, и сегодня обучали наших коллег со всех горячих точек Подмосковья, как ими пользоваться», — сказал Расулмухамедов, передает РАПСИ.
Он отметил, что волонтеры, которые прошли обучение, сдадут экзамены, позволяющие получить удостоверение общественных экологических инспекторов. По его словам, будет создан регламент проведения проверок мест, где фиксируются нарушения.
«Мы будем оперативно реагировать на жалобы; нашим надзорным органам нужна помощь в получении информации, особенно с объектов, которые вызывают вопросы у населения с точки зрения вони, слива всевозможных фильтратов в реки», — добавил Расулмухамедов.
Обучение прошло в рамках добровольческого движения по поддержке экопостов.
В начале августа в подмосковном Волоколамске при поддержке ВООП открылся экологический пост для измерения загрязнения воздуха, взятия проб воды и почвы.
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