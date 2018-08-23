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Волонтеров экологических постов начали обучать в Росприроднадзоре
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Волонтеров экологических постов начали обучать в Росприроднадзоре 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Росприроднадзоре проходит первое обучение волонтеров экологических постов. Они приобретут навыки работы на профессиональном оборудовании. Волонтеров обучат проводить заборы проб воздуха, воды, почвы.
«Московская область стала пионером по реализации данной инициативы, потому что именно здесь, рядом с крупнейшими свалками и полигонами уже начали работу экологические посты. В первую очередь мониторится состояние воздуха. Потому что люди, в первую очередь видят и чувствуют именно это», — рассказала начальник управления центрального аппарата Росприроднадзора Наталья Соколова.
Общественные инспекторы смогут не только информировать о возможных случаях выбросов или других загрязнениях, но и принимать участие в рейдах совместно с государственными инспекторами.
«Наша задача — оказать максимальное содействие надзорным органам с тем, чтобы у них была объективная, актуальная информация по состоянию дел в так называемых горячих точках страны. Здесь мы собрали активистов в основном из Московской области, фактически со всех мест, где у людей есть вопросы по роботе объектов по обращению с отходами. Как к проектам, так и к уже действующим объектам, рекультивируемым объектам», — заявил первый заместитель председателя общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов.
Такие занятия проводятся для всех желающих принять участие в работе экопостов.
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