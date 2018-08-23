В Росприроднадзоре начали обучать волонтёров экологических постов

В Росприроднадзоре начали проводить обучение волонтёров экологических постов, сообщает телеканал «360».

Московская область стала пионером по реализации данной инициативы, потому что именно здесь, рядом с крупнейшими свалками и полигонами, уже начали работу экологические посты», — заявила начальник управления центрального аппарата Росприроднадзора Наталья Соколова

По её словам, в первую очередь идёт мониторинг состояния воздуха.

Общественные инспекторы будут информировать о возможных случаях выбросов или других загрязнениях, а также участвовать в рейдах совместно с государственными инспекторами.