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В Росприроднадзоре начали обучать волонтёров экологических постов
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В Росприроднадзоре начали обучать волонтёров экологических постов 

RT на русском 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Росприроднадзоре начали проводить обучение волонтёров экологических постов, сообщает телеканал «360».
«Московская область стала пионером по реализации данной инициативы, потому что именно здесь, рядом с крупнейшими свалками и полигонами, уже начали работу экологические посты», — заявила начальник управления центрального аппарата Росприроднадзора Наталья Соколова.
По её словам, в первую очередь идёт мониторинг состояния воздуха.
Общественные инспекторы будут информировать о возможных случаях выбросов или других загрязнениях, а также участвовать в рейдах совместно с государственными инспекторами.
Ранее сообщалось, что в России выросло число граждан, занимающихся волонтёрством.
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