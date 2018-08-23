Обновленная система мониторинга в Челябинске позволила выявить скрытый выброс

ЧЕЛЯБИНСК , 23 августа. / ТАСС /. Челябинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получил возможность выявлять скрытые выбросы вредных веществ в атмосферу. Новые станции слежения проходят опытную эксплуатацию и уже зафиксировали превышение диоксида азота ночью, сообщил начальник организации Валерий Кочегоров на тематической секции VIII Всероссийского форума «Информационное общество — 2018», который проходит в Челябинске.

"Станции получили недавно, они проходят опытную эксплуатацию. То, что раньше происходило между периодами измерений [параметров атмосферного воздуха] было не видно, теперь ситуация поменялась. В качестве примера приведу один из отчетов за день, из которого следует, что с 01:20 местного времени (23:20 мск предыдущих суток) произошло резкое увеличение концентрации диоксида азота в воздухе, к утру концентрация снизилась. Автомобильный трафик в это время был низкий, поэтому к автомобильному транспорту этот выброс отношения не имеет", — сказал Кочегоров.

По словам заместителя начальника Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, новые станции работают в автоматическом режиме, в отличие от станций прежнего образца. Поэтому они не пропускают залповые выбросы вредных веществ в атмосферный воздух, которые скрытно производят промышленные предприятия в те периоды, когда неавтоматзированные станции слежения простаивают.

По данным Кочегорова, в Челябинске существует шесть стационарных постов мониторинга состояния атмосферного воздуха. Из них модернизировано два. В Росприроднадзор направлено предложение о дальнейшей модернизации. Кроме них, функционирует передвижная лаборатория, которая позволяет оперативно реагировать на сигналы о выбросах вредных веществ.

По данным пресс-службы Министерства экологии Челябинской области, в регионе располагается более 665 промышленных предприятий, из них порядка 266 находится в черте Челябинска. В периоды неблагоприятных метеорологических условий их деятельность приводит к превышению предельно допустимой концентрации вредных веществ в атмосфере.