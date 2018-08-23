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Омское предприятие, травившее горожан, решили закрыть
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Омское предприятие, травившее горожан, решили закрыть 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Экологическая проблема в Омске стоит довольно остро. Стоит вспомнить разбирательства из-за удушливого химического запаха, который распространился по городу в марте прошлого года. К сожалению тогда источник выбросов так и не был найден. В начале лета в регионе заработала мобильная экологическая лаборатория, позволяющая в максимально-короткие сроки провести замеры атмосферного воздуха. В конце июля горожане вновь начали активно жаловаться на невыносимый химический запах на улице. В городскую администрацию поступило около двухсот жалоб. После проведения проверки виновник зловонного запаха был обнаружен — ООО ПК «ХимПром». Росприроднадзор начал проверку.
В результате оперативный анализ проб воздуха показал превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и этилбензола от 5 до 13 раз. Выяснилось, что на предприятии не было должного очистительного оборудования, сообщает «Город55». Завод принято закрыть. Работа предприятия возобновится только после того, как все нарушения будут устранены.
Фото: pixabay.com.
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