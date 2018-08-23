В Собинском районе предприятие загрязняло территорию города

В Собинском районе предприятие ООО «Холдинг-Резерв» загрязняло территорию города, сообщили в региональной природоохранной прокуратуре.

Во время проверки совместно с управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям они обнаружили, что неочищенные ливневые сточные воды с территории производственной площадки попадали через гаражи в водоотводную канаву.

Теперь руководитель организации должен будет устранить выявленные нарушения.

Факт сброса канализационных стоков в Клязьму во время проверки не подтвердился.