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В Собинском районе предприятие загрязняло территорию города
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В Собинском районе предприятие загрязняло территорию города 

АиФ Владимир 56 минут назад
Фото: АиФ Владимир
В Собинском районе предприятие ООО «Холдинг-Резерв» загрязняло территорию города, сообщили в региональной природоохранной прокуратуре.
Во время проверки совместно с управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Владимирской и Ивановской областям они обнаружили, что неочищенные ливневые сточные воды с территории производственной площадки попадали через гаражи в водоотводную канаву.
Теперь руководитель организации должен будет устранить выявленные нарушения.
Факт сброса канализационных стоков в Клязьму во время проверки не подтвердился.
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