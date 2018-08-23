В ландшафтном заказнике покажут мультфильмы и почитают сказки

24 августа сотрудники Мосприроды приглашают детей и их родителей в ландшафтный заказник «Теплый Стан» (ул. Островитянова, д. 10) на «Мульт-привет» и «Сказки под сосной».

В 10:00 состоится просмотр экологических мультфильмов с их последующим обсуждением, а также мастер-класс по изготовлению поделки из вторичного сырья. Мероприятие 7 +.

В 14.00 ребятам почитают экологические сказки, а после чтения пройдет обсуждение, где в доступной форме юные экологи получат первые навыки безопасного поведения на природе и воспитают в себе любовь ко всему живому. Мероприятие 5 +.

Запись по телефону: 8 (495) 336-35-38.