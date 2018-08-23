Курить вредно и накладно. Будут ли любители подымить платить экологический налог

Минздрав предлагает включить курильщиков в число плательщиков нового экологического налога, законопроект о котором подготовил и опубликовал Минфин . Экологическим налогом планируют охватить и других физических лиц, загрязняющих окружающую среду.

Публичное обсуждение закона продолжится до 31 августа, а в начале сентября полемика перейдет в комитеты Госдумы . По замыслу авторов законопроекта, экологический налог должен заменить все действующие платежи за ущерб окружающей среде. Но если раньше ими облагались только предприятия, то теперь налог коснется и граждан, — сообщает « Российская газета ». Для каждого вредного вещества установят определенные налоговые ставки. Одна часть законопроекта — об экологическом налоге на твердые коммунальные отходы коснется всех без исключения. Платить его граждане будут через посредника — оператора по вывозу и утилизации.

Если говорить о курильщиках, то все вместе взятые за год они выбрасывают в атмосферу 500 тыс. тонн оксида углерода, 720 тыс. тонн синильной кислоты, 108 тыс. тонн никотина, 384 тыс. тонн аммиака. В табачном дыму содержится боле 4660 элементов, включая полоний и фенолы. Естественно, учесть, кто из граждан курит, а кто — нет, налоговые службы не смогут. Поэтому, как и в случае с мусором, налог за потребителей будут платить производители. Свои новые издержки табачные магнаты включат в стоимость продукции, и расплачиваться будет покупатель.

«Ущерб, который наносят курильщики экологии, огромен, — считает председатель комитета Госдумы РФ по экологии Владимир Бурматов . — Сигаретные окурки являются основным видом самых заметных отходов, валяющихся прямо на улицах. По всему миру они исчисляются десятками миллиардов штук ежедневно. Но как логически увязать экологический налог (удорожание пачки сигарет) с избавлением улиц от этого вида мусора? У налога должна быть эффективность. А в данном случае мы получим, что окурок продолжит валяться на улице, просто он будет дороже стоить».

По мнению депутата, нужно, чтобы экологический налог не только приводил к удорожанию продукции, но и приносил пользу природе.

«Мы на этом настаиваем. Например, когда был предложен законопроект о том, чтобы очистить реку Волгу от загрязнений путем увеличения налога на бытовую химию, то мы спросили, как подорожание средств для мытья посуды повлияет на чистоту реки? Авторы ответить не смогли, и эта инициатива не прошла», — отметил Бурматов.