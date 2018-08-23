В Юрюзани ликвидирована несанкционированная свалка

После вмешательства Катав-Ивановской городской прокуратуры администрация Юрюзанского городского поселения ликвидировала несанкционированную свалку твердых бытовых отходов, — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на прокуратуру Челябинской области

Несанкционированная свалка бытовых и производственных отходов при въезде в садовое некоммерческое товарищество «Сад №1 имени Козелова» была обнаружена в ходе проведенной Катав-Ивановской городской прокуратурой выездной проверки соблюдения требований законодательства об обращении с отходами производства и потребления на территории Юрюзанского городского поселения. Прокурор по результатам проверки внес в адрес главы Юрюзанского городского поселения представление об устранении выявленных нарушений. Директор МКУ «Комитет городского хозяйства» Юрюзани привлечен к дисциплинарной ответственности, несанкционированная свалка твердых бытовых отходов полностью ликвидирована в течение нескольких недель.