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Охотникам запретили появляться на алтайском озере Займище
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Охотникам запретили появляться на алтайском озере Займище 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Жителям Алтайского края запретили охотиться на озере, расположенном в Шипуновском районе. Запрета на охоту птиц вблизи озера Займище добились местные жители.
По их словам, раньше в районе водоема летало много диких птиц, сейчас же здесь тишина.
На озере во время открытия сезона охоты приезжают около 15 человек с ружьями. Об этом рассказали в местном охотхозяйстве.
Сокращение численности птиц стало поводом для проверки. Минприроды намерено контролировать незаконный промысел в данном районе. Будут проводиться рейды.
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