Охотникам запретили появляться на алтайском озере Займище

Жителям Алтайского края запретили охотиться на озере, расположенном в Шипуновском районе. Запрета на охоту птиц вблизи озера Займище добились местные жители.

По их словам, раньше в районе водоема летало много диких птиц, сейчас же здесь тишина.

На озере во время открытия сезона охоты приезжают около 15 человек с ружьями. Об этом рассказали в местном охотхозяйстве.