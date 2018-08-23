Охотникам запретили появляться на алтайском озере Займище 

Жителям Алтайского края запретили охотиться на озере, расположенном в Шипуновском районе. Запрета на охоту птиц вблизи озера Займище добились местные жители.
По их словам, раньше в районе водоема летало много диких птиц, сейчас же здесь тишина.
На озере во время открытия сезона охоты приезжают около 15 человек с ружьями. Об этом рассказали в местном охотхозяйстве.
Сокращение численности птиц стало поводом для проверки. Минприроды намерено контролировать незаконный промысел в данном районе. Будут проводиться рейды.