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Росприроднадзор нашел источник вони в Нефтяниках и на Левобережье
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Росприроднадзор нашел источник вони в Нефтяниках и на Левобережье 

Омск Здесь 2 часа назад
Фото: Омск Здесь
На неприятный запах местные жители пожаловались в середине июля. Росприроднадзор нашел источник неприятного запаха в Омске — ООО «Химпром». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предприятие выбрасывало в атмосферу вредные вещества.
Теперь организация должна устранить выявленные нарушения. 23 августа работа источников загрязнения будет остановлена. Напомним, что специалисты проводили в организации проверки со 2 по 22 августа. Завод занимается производством химических элементов для клея и моющих средств.
Игорь Зейнок, директор предприятия, ранее рассказывал ИА «Омск Здесь», что удивлен, услышав версию, что именно его организация является виновной в загрязнении воздуха.
— Следует отметить, что мы находимся в санитарно-технической зоне, и наше предприятие имеет право работать. А утверждать, что это наши выбросы были, я не стал бы на 100%. Возможно, лаборатория установила, что это наши выбросы, но меня с результатами исследования никто не ознакомил, — рассказал глава предприятия.
Эко-лаборатория провела забор проб и установила, что концентрация сероводорода и этилбензола была превышена в несколько раз.
Напомним, омичи в очередной раз пожаловались на неприятный запах 17 июля. На этот раз его почувствовали жители Левобережья. За выходные на горячую линию Минприроды поступило более 250 обращений.
Добавим, что согласно вышедшему указу, к 2024 году объемы выбросов в Омской области должны снизиться на 20%.
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