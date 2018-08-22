Росприроднадзор нашел источник вони в Нефтяниках и на Левобережье

На неприятный запах местные жители пожаловались в середине июля. Росприроднадзор нашел источник неприятного запаха в Омске ООО «Химпром» . Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Предприятие выбрасывало в атмосферу вредные вещества.

Теперь организация должна устранить выявленные нарушения. 23 августа работа источников загрязнения будет остановлена. Напомним, что специалисты проводили в организации проверки со 2 по 22 августа. Завод занимается производством химических элементов для клея и моющих средств.

Игорь Зейнок, директор предприятия, ранее рассказывал ИА «Омск Здесь» , что удивлен, услышав версию, что именно его организация является виновной в загрязнении воздуха.

— Следует отметить, что мы находимся в санитарно-технической зоне, и наше предприятие имеет право работать. А утверждать, что это наши выбросы были, я не стал бы на 100%. Возможно, лаборатория установила, что это наши выбросы, но меня с результатами исследования никто не ознакомил, — рассказал глава предприятия.

Эко-лаборатория провела забор проб и установила, что концентрация сероводорода и этилбензола была превышена в несколько раз.

Напомним, омичи в очередной раз пожаловались на неприятный запах 17 июля. На этот раз его почувствовали жители Левобережья. За выходные на горячую линию Минприроды поступило более 250 обращений.