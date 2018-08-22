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Климатический форум городов России состоится 6 и 7 сентября в Москве
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Климатический форум городов России состоится 6 и 7 сентября в Москве 

RT на русском 2 часа назад
Климатический форум городов России будет проходить 6 и 7 сентября на ВДНХ в Москве, сообщает m24.
Его участниками станут ведущие эксперты в сфере контроля климата, экологии, урбанистики и технологий smart city.
Среди заявленных тем — экологичное строительство и «зелёные» стандарты, энергоэффективность, экологическое образование и новые профессии, вопросы экологических инвестиций.
Также планируется показать иммерсивное шоу об изменении климата и модель будущей жизни на Земле.
Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Nation News оценил прогноз австралийских учёных о возможности превращения Земли в «теплицу» даже в случае выполнения всех обязательств по Парижскому соглашению.
RT на русском: последние новости
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