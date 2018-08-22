Климатический форум городов России состоится 6 и 7 сентября в Москве

Климатический форум городов России будет проходить 6 и 7 сентября на ВДНХ в Москве , сообщает m24.

Его участниками станут ведущие эксперты в сфере контроля климата, экологии, урбанистики и технологий smart city.

Среди заявленных тем — экологичное строительство и «зелёные» стандарты, энергоэффективность, экологическое образование и новые профессии, вопросы экологических инвестиций.

Также планируется показать иммерсивное шоу об изменении климата и модель будущей жизни на Земле.