В Волгоградской области появится электронная схема перемещения мусора

Волгоградской области создадут электронную модель территориальной схемы обращения с мусором, позволяющая отследить весь его путь от контейнерной площадки до поступления на мусоросортировочный комплекс или размещения его на полигоне.

Как сообщает пресс-служба облкомприроды, территориальная схема, основанная на кластерном принципе, была создана еще в 2016 году.

«Это часть комплексной работы, направленной на создание в регионе эффективной системы обращения с отходами, поэтапное снижение накопленного экологического ущерба», — отмечают в комитете.

В соответствии с требованиями федерального законодательства обязательной составляющей территориальной схемы является ее электронная модель, где будет обозначен маршрут перемещения отходов.

Напомним также, что на основе этого документа будет строиться и работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.