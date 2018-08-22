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В Волгоградской области появится электронная схема перемещения мусора
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В Волгоградской области появится электронная схема перемещения мусора 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгоградской области создадут электронную модель территориальной схемы обращения с мусором, позволяющая отследить весь его путь от контейнерной площадки до поступления на мусоросортировочный комплекс или размещения его на полигоне.
Как сообщает пресс-служба облкомприроды, территориальная схема, основанная на кластерном принципе, была создана еще в 2016 году.
«Это часть комплексной работы, направленной на создание в регионе эффективной системы обращения с отходами, поэтапное снижение накопленного экологического ущерба», — отмечают в комитете.
В соответствии с требованиями федерального законодательства обязательной составляющей территориальной схемы является ее электронная модель, где будет обозначен маршрут перемещения отходов.
Напомним также, что на основе этого документа будет строиться и работа регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
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