Ещё
Под контролем Госадмтехнадзора с дорог Подмосковья убрали более 5,5 тыс. кубометров мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под контролем Госадмтехнадзора с дорог Подмосковья убрали более 5,5 тыс. кубометров мусора 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
С начала работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в полосах отвода автомобильных дорог в границах Подмосковья ликвидировано свыше 1100 скоплений отходов, сообщила в среду глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.
«Благодаря работе дорожных служб, входящих в состав штаба, за время его работы с придорожных территорий Подмосковья вывезено 1164 свалки и навалы мусора. Объем отходов, перемещенных с дорог на мусорные полигоны, составил 5,56 тысяч кубометров», — сказала Витушева.
Она подчеркнула, что в рамках профилактики повторного появления свалок и навалов, дорожниками ведется установка барьерных ограждений на подъездах к местам систематического сброса мусора. На сегодняшний день смонтировано уже более 400 ограничителей.
Витушева напомнила, что одной из действенных мер профилактики является операция «Засада» на придорожных территориях.
«Из 54 проведенных на минувшей неделе «Засад», более 70% надзорных мероприятий были организованы на придорожной территории, либо в непосредственной близости», — уточнила она.
РИАМО: последние новости
Превышение уровня сероводорода в воздухе зафиксировали утром на юго‑востоке Москвы Радужное пятно обнаружили на поверхности Москвы‑реки в столице Общественники Подмосковья ознакомились с методом сортировки мусора в Нижегородской области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине237
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире30
Кого из российских звезд убил СПИД37
Голая блондинка привела к отставке64
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе52
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение