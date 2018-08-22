Под контролем Госадмтехнадзора с дорог Подмосковья убрали более 5,5 тыс. кубометров мусора

С начала работы штаба ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора в полосах отвода автомобильных дорог в границах Подмосковья ликвидировано свыше 1100 скоплений отходов, сообщила в среду глава Госадмтехнадзора Татьяна Витушева

«Благодаря работе дорожных служб, входящих в состав штаба, за время его работы с придорожных территорий Подмосковья вывезено 1164 свалки и навалы мусора. Объем отходов, перемещенных с дорог на мусорные полигоны, составил 5,56 тысяч кубометров», — сказала Витушева.

Она подчеркнула, что в рамках профилактики повторного появления свалок и навалов, дорожниками ведется установка барьерных ограждений на подъездах к местам систематического сброса мусора. На сегодняшний день смонтировано уже более 400 ограничителей.

Витушева напомнила, что одной из действенных мер профилактики является операция «Засада» на придорожных территориях.

«Из 54 проведенных на минувшей неделе «Засад», более 70% надзорных мероприятий были организованы на придорожной территории, либо в непосредственной близости», — уточнила она.