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Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум городов России
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Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум городов России 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
6–7 сентября в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов России — ключевое событие для тех, кто следит за экологическим развитием современных мегаполисов.
Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ «Рабочий и Колхозница». Событие объединит российских и мировых экспертов по сохранению климата, общественные и исследовательские организации с городским сообществом.
Экологическое благополучие городов все чаще становится признаком эффективного управления и инструментом привлечения инвестиций, а глобальное потепление влияет не только на уровень воды в Мировом океане, но и на повседневную жизнь мегаполисов.
Меняется и отношение к экологии в городе — многие люди уже меняют свой образ жизни — переходят на раздельный сбор мусора, пересаживаются на велосипеды и покупают продукты без упаковки. Пора обсудить, как общими силами построить «зеленый» город будущего.
Климатический форум городов России — площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем.
Гости форума смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран. Среди них — руководитель региональных проектов С40 в Китае и Индии Яна Давидова, эксперт в области устойчивого развития, директор ассоциации Nedworc и компании HER-Advice Рольф Постхауэр, координатор программы «Изменение климата, система здравоохранения и устойчивое развитие» Европейского центра всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и здоровью Владимир Кендровский, руководитель департамента климата и энергетики в администрации округа Норботтен в Швеции Ильва Сарден и директор округа по сохранению почв и воды Нью-Йорка Шино Таникава. Кроме того, на форуме выступит датский архитектор и специалист по городскому дизайну профессор Ян Гейл, который расскажет о перспективах «зеленого» строительства в России.
Лекционная программа
Открытая лекционная программа форума продлится два дня и затронет такие темы как:
● экологичное строительство и «зеленые» стандарты;
● энергоэффективность;
● экологическое образование и новые профессии в сфере устойчивого развития;
● благоустройство и озеленение;
● мониторинг и охрана окружающей среды;
● сохранение климатической стабильности в современном городе;
● ответственность и инициативы городского сообщества;
● экологические инвестиции.
В лекционной программе примет участие и глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.
Первый день форума будет посвящен анализу климатической повестки современного города. Среди ключевых сессий — дайджест актуальных научных исследований, резервы для климата и возобновляемые источники энергии, а также примеры эффективных механизмов муниципального управления и корпоративных стратегий в сфере охраны природы.
Второй день форума продолжится обсуждением сценариев климатического партнерства. Будут рассмотрены кейсы из сфер «зеленого» строительства и технологий, общественных инициатив, инвестиций и финансирования эко-инноваций, а также разумного потребления и социальной ответственности горожанина.
Выставочный проект
Во время форума в реконструированном павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница» откроется выставочный проект, который наполнит памятник архитектуры Бориса Иофана и Веры Мухиной новым содержанием. Событие будет интересно детям и взрослым: на выставке можно будет увидеть интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явлений во всем мире. Гости также смогут стать участниками иммерсивного шоу об изменении климата и увидеть модель будущего жизни на Земле. Вход на выставку свободный по предварительной регистрации.
Премия
На площадке форума пройдет церемония награждения лауреатов премии «Лидер климатического развития». В центре внимания события — проекты и организации, которые внесли вклад в развитие экологической осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса и формирования «умных» городских пространств.
Вклад
По итогам Климатического форума городов России будет разработана программа частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций, которая станет платформой для развития и поддержки «зеленых» стартапов Москвы и других городов РФ, а также универсальной площадкой для обмена опытом с международными коллегами в области климата и климатологии, экологического мониторинга, урбанистики, природоохранной деятельности, энергетической безопасности и других актуальных направлений в сфере сохранения климатического баланса.
Подробная программа мероприятий Климатического форума городов России на сайте: www.climate-forum.ru  Вход на все мероприятия форума свободный по предварительной регистрации на сайте:
www.climate-forum.ru
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