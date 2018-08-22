Подпишись на экологию: в Москве пройдет Климатический форум городов России

6–7 сентября в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов России — ключевое событие для тех, кто следит за экологическим развитием современных мегаполисов.

Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ «Рабочий и Колхозница». Событие объединит российских и мировых экспертов по сохранению климата, общественные и исследовательские организации с городским сообществом.

Экологическое благополучие городов все чаще становится признаком эффективного управления и инструментом привлечения инвестиций, а глобальное потепление влияет не только на уровень воды в Мировом океане, но и на повседневную жизнь мегаполисов.

Меняется и отношение к экологии в городе — многие люди уже меняют свой образ жизни — переходят на раздельный сбор мусора, пересаживаются на велосипеды и покупают продукты без упаковки. Пора обсудить, как общими силами построить «зеленый» город будущего.

Климатический форум городов России — площадка для международного обмена в области устойчивого развития городских экосистем.

Гости форума смогут услышать порядка 40 докладов и пообщаться со спикерами из 18 стран. Среди них — руководитель региональных проектов С40 в Китае и Индии Яна Давидова, эксперт в области устойчивого развития, директор ассоциации Nedworc и компании HER-Advice Рольф Постхауэр, координатор программы «Изменение климата, система здравоохранения и устойчивое развитие» Европейского центра всемирной организации здравоохранения по окружающей среде и здоровью Владимир Кендровский, руководитель департамента климата и энергетики в администрации округа Норботтен в Швеции Ильва Сарден и директор округа по сохранению почв и воды Нью-Йорка Шино Таникава. Кроме того, на форуме выступит датский архитектор и специалист по городскому дизайну профессор Ян Гейл , который расскажет о перспективах «зеленого» строительства в России.

Лекционная программа

Открытая лекционная программа форума продлится два дня и затронет такие темы как:

● экологичное строительство и «зеленые» стандарты;

● энергоэффективность;

● экологическое образование и новые профессии в сфере устойчивого развития;

● благоустройство и озеленение;

● мониторинг и охрана окружающей среды;

● сохранение климатической стабильности в современном городе;

● ответственность и инициативы городского сообщества;

● экологические инвестиции.

В лекционной программе примет участие и глава Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский

Первый день форума будет посвящен анализу климатической повестки современного города. Среди ключевых сессий — дайджест актуальных научных исследований, резервы для климата и возобновляемые источники энергии, а также примеры эффективных механизмов муниципального управления и корпоративных стратегий в сфере охраны природы.

Второй день форума продолжится обсуждением сценариев климатического партнерства. Будут рассмотрены кейсы из сфер «зеленого» строительства и технологий, общественных инициатив, инвестиций и финансирования эко-инноваций, а также разумного потребления и социальной ответственности горожанина.

Выставочный проект

Во время форума в реконструированном павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница» откроется выставочный проект, который наполнит памятник архитектуры Бориса Иофана Веры Мухиной новым содержанием. Событие будет интересно детям и взрослым: на выставке можно будет увидеть интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явлений во всем мире. Гости также смогут стать участниками иммерсивного шоу об изменении климата и увидеть модель будущего жизни на Земле. Вход на выставку свободный по предварительной регистрации.

Премия

На площадке форума пройдет церемония награждения лауреатов премии «Лидер климатического развития». В центре внимания события — проекты и организации, которые внесли вклад в развитие экологической осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса и формирования «умных» городских пространств.

Вклад

По итогам Климатического форума городов России будет разработана программа частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций, которая станет платформой для развития и поддержки «зеленых» стартапов Москвы и других городов РФ, а также универсальной площадкой для обмена опытом с международными коллегами в области климата и климатологии, экологического мониторинга, урбанистики, природоохранной деятельности, энергетической безопасности и других актуальных направлений в сфере сохранения климатического баланса.

Подробная программа мероприятий Климатического форума городов России на сайте: www.climate-forum.ru Вход на все мероприятия форума свободный по предварительной регистрации на сайте:

www.climate-forum.ru