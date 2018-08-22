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Климатический форум городов России пройдет 6-7 сентября на ВДНХ
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Климатический форум городов России пройдет 6-7 сентября на ВДНХ 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Управа Обручевского района
Климатический форум городов России пройдет в павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница» 6-7 сентября 2018 г. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
«6–7 сентября в Москве во второй раз пройдет Климатический форум городов России — ключевое событие для тех, кто следит за экологическим развитием современных мегаполисов. Местом проведения форума станет исторический павильон ВДНХ «Рабочий и Колхозница», реконструированный под современную образовательную площадку. Событие объединит российских и мировых экспертов по сохранению климата, общественные и исследовательские организации с городским сообществом», — говорится в сообщении.
Как уточняется, в этом году в работе форума примут участие ведущие эксперты в сфере контроля климата, экологии, урбанистики и технологий smart city. Гостям форума представят порядка 40 докладов спикеров из 18 стран. Открытая лекционная программа форума продлится два дня и затронет темы экологичного строительства и «зеленых» стандартов, энергоэффективности, экологического образования и новых профессий в сфере устойчивого развития, благоустройства и озеленения, мониторинга и охраны окружающей среды, сохранения климатической стабильности в современном городе, ответственности и инициативы городского сообщества, а также вопросы экологических инвестиций.
Первый день форума будет посвящен анализу климатической повестки современного города. Среди ключевых сессий — дайджест актуальных научных исследований, резервы для климата и возобновляемые источники энергии, а также примеры эффективных механизмов муниципального управления и корпоративных стратегий в сфере охраны природы. Второй день форума продолжится обсуждением сценариев климатического партнерства. Будут рассмотрены кейсы из сфер «зеленого» строительства и технологий, общественных инициатив, инвестиций и финансирования эко-инноваций, а также разумного потребления и социальной ответственности горожанина.
Во время форума в реконструированном павильоне ВДНХ «Рабочий и Колхозница» откроется выставочный проект, где можно будет увидеть интерактивные экспонаты, наглядно объясняющие суть природных явлений во всем мире. Гости также смогут стать участниками иммерсивного шоу об изменении климата и увидеть модель будущего жизни на Земле. Вход на выставку свободный по предварительной регистрации. Также на площадке форума пройдет церемония награждения лауреатов премии «Лидер климатического развития». В центре внимания события — проекты и организации, которые внесли вклад в развитие экологической осознанности, охраны окружающей среды, климатического баланса и формирования «умных» городских пространств.
«По итогам Климатического форума городов России будет разработана программа частно-государственного партнерства в сфере эко-инноваций, которая станет платформой для развития и поддержки «зеленых» стартапов Москвы и других городов РФ, а также универсальной площадкой для обмена опытом с международными коллегами в области климата и климатологии, экологического мониторинга, урбанистики, природоохранной деятельности, энергетической безопасности и других актуальных направлений в сфере сохранения климатического баланса», — заключили организаторы.
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