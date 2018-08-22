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Учет сибирского лесного северного оленя проведен в «Кузнецком Алатау»
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Учет сибирского лесного северного оленя проведен в «Кузнецком Алатау» 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. В высокогорной части заповедника «Кузнецкий Алатау» на юге Западной Сибири завершилась экспедиция по учету сибирского лесного северного оленя, сообщает пресс-центр заповедника.
Участниками было пройдено более 170 км маршрута. Проведенный учет показал, что численность краснокнижного животного в заповеднике стабилизировалась на отметке около 200 особей. Также зафиксировано большое количество детенышей, что позволяет надеяться на увеличение популяции в дальнейшем.
По мнению ученых, стабилизации численности сибирского лесного северного оленя способствует в первую очередь строгий режим охраны со стороны заповедника. В частности, во время экспедиции была задержана группа браконьеров.
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