Выявлены нарушения в части обращения с отходами производства потребления в Ломоносовском районе

Проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере экологии. В п. Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части обращения с отходами производства потребления.

Как сообщили ivbg.ru в Прокуратцре ЛО, в Лебяжьем выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части обращения с отходами производства потребления (расположение контейнеров для накопления отходов непосредственно на почве, без специально оборудованной контейнерной площадки с соответствующим покрытием и ограждением; захламление твердыми коммунальными отходами прилегающего земельного участка).

В отношении главы администрации «Лебяженское городское поселение» возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

15 августа 2018 года глава администрации «Лебяженское городское поселение» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.