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Выявлены нарушения в части обращения с отходами производства потребления в Ломоносовском районе
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Выявлены нарушения в части обращения с отходами производства потребления в Ломоносовском районе 

Ivyborg.ru 36 минут назад
Фото: Ivyborg.ru
Проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере экологии. В п. Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части обращения с отходами производства потребления.
Как сообщили ivbg.ru в Прокуратцре ЛО, в Лебяжьем выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части обращения с отходами производства потребления (расположение контейнеров для накопления отходов непосредственно на почве, без специально оборудованной контейнерной площадки с соответствующим покрытием и ограждением; захламление твердыми коммунальными отходами прилегающего земельного участка).
В отношении главы администрации «Лебяженское городское поселение» возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
15 августа 2018 года глава администрации «Лебяженское городское поселение» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.
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