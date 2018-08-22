Выявлены нарушения в части обращения с отходами производства потребления в Ломоносовском районе 

Проведена проверка соблюдения требований законодательства в сфере экологии. В п. Лебяжье Ломоносовского района Ленобласти выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части обращения с отходами производства потребления.
Как сообщили ivbg.ru в Прокуратцре ЛО, в Лебяжьем выявлены многочисленные нарушения федерального законодательства в части обращения с отходами производства потребления (расположение контейнеров для накопления отходов непосредственно на почве, без специально оборудованной контейнерной площадки с соответствующим покрытием и ограждением; захламление твердыми коммунальными отходами прилегающего земельного участка).
В отношении главы администрации «Лебяженское городское поселение» возбуждено дело об административном правонарушении за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
15 августа 2018 года глава администрации «Лебяженское городское поселение» привлечен к административной ответственности в виде штрафа.