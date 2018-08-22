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Саратовские активисты очистили берег Андреевских прудов
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Саратовские активисты очистили берег Андреевских прудов 

АиФ 3 часа назад
Городской молодежный центр организовал очередной субботник, на этот раз местом проведения экологической акции были выбраны Андреевские пруды, мероприятие состоялось 21 августа, в этот день за несколько часов работы активистам удалось очистить берег водоема от мусора, сообщает мэрия.
По итогам субботника волонтеры собрали порядка 50 мешков со стеклом, пластиком, бумагой, полиэтиленом и другими видами отходов. По окончании акции весь собранный мусор был вывезен с территории прудов и отправлен на утилизацию.
Напомним, в рамках проекта «Чистый Саратов» Городской молодежный центр проводит субботники каждый вторник, следующее экологическое мероприятие запланировано на 28 августа в Областном центре экологии, краеведения и туризма.
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