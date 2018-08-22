В Пушкиногорском районе эксплуатировали свалку с нарушением законов

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура проверила соблюдение требований природоохранного законодательства при эксплуатации полигона отходов, расположенного вблизи деревни Жарки Пушкиногорского района, сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства у МП Пушкиногорского района «Комбинат коммунальных услуг» отсутствует действующее разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, предприятием не проведена инвентаризация выбросов вредных (загрязняющих) веществ и не разработаны нормативы предельно допустимых выбросов.

Кроме того, у организации отсутствуют нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, на полигоне отходов не проводится мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, а также допущены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, связанные с ненадлежащим содержанием полигона.

Материалы проверки направлены в Управление Росприроднадзора по Псковской области для рассмотрения вопроса о привлечении директора организации к административной ответственности.

В настоящее время директор муниципального предприятия привлечен Управлением Росприроднадзора по Псковской области к административной ответственности по статье 8.2 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей.

Материал по факту нарушения правил охраны атмосферного воздуха находится на рассмотрении у контролирующего органа.

Устранение нарушений природоохранного законодательства находится на контроле у Псковской природоохранной межрайонной прокуратуры.