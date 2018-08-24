На острове Попова интенсивно убирают мусор

На острове Попова продолжаются работы по вывозу мусора, скопившегося за долгое время. Как известно, проблема вывоза отходов в этом месте стоит очень остро.

Сейчас же, весь скопившийся мусор вывозят на маломерных баржах. Первые работы здесь начались 2 дня назад, в течении недели в помощь по утилизации мусора прибавятся ещё несколько грузовиков. Планируется, что работы по уборке территории от мусора будут продолжаться всю неделю.

Напомним, основная сложность в вывозе мусора связана с тем, что добраться до острова можно только на коммерческих паромах, и мусоровывозящие компании не готовы нести затраты на это.