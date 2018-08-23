Комитет природы Волгоградской области обследует мусорные свалки 

Сотрудники областного комитета природы завершают обследование всех мусорных свалок в Волгоградской области.
По данным пресс-службы областного комитета природы, участки, которые выделялись под свалки 20-50 лет назад, имеются почти в каждом населенном пункте. Их общая площадь составляет более 1500 гектаров, а приблизительный объем отходов, размещенных на них, более 25 миллионов кубометров. По каждой свалке будет приниматься конкретное решение: либо зачистка территории от мусора, либо ликвидация свалки с дальнейшей рекультивацией земли. По результатам совместных рейдов экологов с представителями органов местного управления будут актуализированы данные регионального реестра свалок. Для ликвидации объектов с большим количеством отходов потребуется проведение проектно-изыскательских работ и рекультивация. Эту работу планируется начать с самых больших участков в Волгограде, Михайловке и Фролово.