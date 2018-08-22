Сотрудники АО «Ростерминалуголь» приняли участие в экологической акции

В ходе акции волонтеры очистили берег Финского залива от мусора, оставленного отдыхающими летом 2018 года. За несколько часов работы участники субботника собрали более 100 мешков мусора объемом 120 и 160 литров — пластиковые бутылки, пакеты, стекло, остатки одноразовых мангалов.

Акция «Союза молодежи порта Усть-Луга» «Чистый берег», проходящая третий год подряд, за это время стала больше, чем просто субботник. Например, сотрудники «Ростерминалугля» традиционно участвуют в мероприятиях семьями. На этот раз представителей от РТУ было больше 30. Дети наряду со взрослыми наводили порядок, а потом купались в чистом море.

Один из ключевых приоритетов АО «Ростерминалуголь» — ответственное отношение к экологии. На предприятии действует долгосрочная программа повышения экологической безопасности, включающая ежегодное подтверждение соответствия Международному стандарту ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению». Объем инвестиций в мероприятия по повышению экологической безопасности стивидорного предприятия на ближайшие 5 лет запланирован в сумме более 1,3 млрд рублей.

В 2017 году, который стал Годом экологии в России , АО «Ростерминалуголь» запустило экологический марафон. В рамках экологической акции ежегодно

проходит целый комплекс мероприятий, направленных на просвещение населения Кингисеппского района в вопросах сохранения окружающей среды. Кроме того, стивидорное предприятие спонсирует проведение научных исследований, необходимых для спасения популяции балтийской кольчатой нерпы — животного, занесенного в Красную книгу.