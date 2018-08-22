Куйвашев распорядился провести массовую уборку на Среднем Урале

Соответствующее распоряжение появилось на официальном правовом портале Свердловской области. Согласно документу, мероприятие будет проходить в течение месяца, с 8 сентября по 7 октября 2018 года. При этом в первый день мероприятия в нем должны принять все чиновники области.

«Организовать участие 8 сентября 2018 года во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» работников исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных организаций», — говорится в распоряжении.

Кроме того, глава региона поручил отчитаться о проведенном мероприятии до 11 сентября этого года в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Муниципалитетам придется отчитаться до 12 октября.