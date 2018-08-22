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Куйвашев распорядился провести массовую уборку на Среднем Урале
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Куйвашев распорядился провести массовую уборку на Среднем Урале 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал распоряжение провести на территории региона массовый субботник в рамках Всероссийского экологического мероприятия «Зеленая Россия». Исполнять поручение будут все муниципалитеты, сообщает в среду, 22 августа, «АиФ-Урал».
Соответствующее распоряжение появилось на официальном правовом портале Свердловской области. Согласно документу, мероприятие будет проходить в течение месяца, с 8 сентября по 7 октября 2018 года. При этом в первый день мероприятия в нем должны принять все чиновники области.
«Организовать участие 8 сентября 2018 года во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая Россия» работников исполнительных органов государственной власти Свердловской области, подведомственных организаций», — говорится в распоряжении.
Кроме того, глава региона поручил отчитаться о проведенном мероприятии до 11 сентября этого года в Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Муниципалитетам придется отчитаться до 12 октября.
Уместно добавить, что для проведения субботника будут определены специальные зоны, которые подвергнутся уборке. Вполне логично, что одним из этих мест станет Шарташский лесопарк в Екатеринбурге. За исполнением распоряжения должен проследить первый заместитель губернатора Алексей Орлов.
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