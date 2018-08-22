Волоколамск судится со свалкой

Общую картину происходящего в Волоколамске можно составить из новостей, которые появляются почти каждый день. На одного из лидеров протеста против свалки Артема Любимова завели дело о якобы сокрытии двойного гражданства. Незадолго до этого жители снова вышли на митинг: говорили, что лопнул купол, которым накрыли старое тело полигона, и свалочный газ снова стал отравлять воздух.

Наконец, на днях замминистра экологии Подмосковья Михаил Сылка выдвинулся на пост главы Волоколамского района. Сами жители пока к этому относятся скептически. Изменилось ли что-то в Волоколамске за прошедшие месяцы? Отвечает житель города Артем Агарков:

— Меньше стало пахнуть за счет того, что роза ветров развернулась в другую сторону, то есть на шоссе Москва Рига пахнет так же.

— Те, кто уезжал временно из города, вернулись?

— Нет, многие остались там, куда уехали.

Некоторые думают о продаже квартир, а вот дачники едут, несмотря ни на что, рассказывает жительница Волоколамска Лена Фатеева:

«Я сама лично видела вздутый купол, а потом, через три дня, все вроде бы нормально. А то был как надутый шарик такой. Люди, если честно, никому не верят. Сейчас пока лето, а что будет зимой, не знаю. Я читала про этот факел, что он только до минус 15 градусов работает. Не знаешь, к чему готовиться по осени-зиме. Страшно немножечко».

Иск о закрытии полигона подала администрация города. Мэр Волоколамска Петр Лазарев сам поддерживает протесты. Несколько предыдущих исков от местных жителей суд отклонил. Сообщалось, что Минэкологии Подмосковья выступило против удовлетворения иска о закрытии полигона. Юрист, представитель потерпевших из-за свалки Илья Лапкин воспринял это однозначно:

«Мы очень сильно сожалеем, что министерство экологии стоит на защите такого отношения со стороны «Ядрово». Они должны были наоборот выступать на стороне граждан, в защиту наших интересов. А получается, что они отстаивают интересы кучки заинтересованных людей, которые зарабатывают на помойном бизнесе огромные деньги».