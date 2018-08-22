Волоколамск судится со свалкой 

Общую картину происходящего в Волоколамске можно составить из новостей, которые появляются почти каждый день. На одного из лидеров протеста против свалки Артема Любимова завели дело о якобы сокрытии двойного гражданства. Незадолго до этого жители снова вышли на митинг: говорили, что лопнул купол, которым накрыли старое тело полигона, и свалочный газ снова стал отравлять воздух.
Наконец, на днях замминистра экологии Подмосковья Михаил Сылка выдвинулся на пост главы Волоколамского района. Сами жители пока к этому относятся скептически. Изменилось ли что-то в Волоколамске за прошедшие месяцы? Отвечает житель города Артем Агарков:
— Меньше стало пахнуть за счет того, что роза ветров развернулась в другую сторону, то есть на шоссе Москва — Рига пахнет так же.
— Те, кто уезжал временно из города, вернулись?
— Нет, многие остались там, куда уехали.
Некоторые думают о продаже квартир, а вот дачники едут, несмотря ни на что, рассказывает жительница Волоколамска Лена Фатеева:
«Я сама лично видела вздутый купол, а потом, через три дня, все вроде бы нормально. А то был как надутый шарик такой. Люди, если честно, никому не верят. Сейчас пока лето, а что будет зимой, не знаю. Я читала про этот факел, что он только до минус 15 градусов работает. Не знаешь, к чему готовиться по осени-зиме. Страшно немножечко».
Иск о закрытии полигона подала администрация города. Мэр Волоколамска Петр Лазарев сам поддерживает протесты. Несколько предыдущих исков от местных жителей суд отклонил. Сообщалось, что Минэкологии Подмосковья выступило против удовлетворения иска о закрытии полигона. Юрист, представитель потерпевших из-за свалки Илья Лапкин воспринял это однозначно:
«Мы очень сильно сожалеем, что министерство экологии стоит на защите такого отношения со стороны «Ядрово». Они должны были наоборот выступать на стороне граждан, в защиту наших интересов. А получается, что они отстаивают интересы кучки заинтересованных людей, которые зарабатывают на помойном бизнесе огромные деньги».
Получить комментарий от министра экологии Подмосковья Business FM на момент публикации материала не удалось. Представитель оператора свалки во время одного из прошлых процессов объяснял: причинно-следственной связи между выделением газов на полигоне и причинением вреда здоровью жителей и их детей не прослеживается.