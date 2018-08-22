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В уезде Танъинь провинции Хэнань развивается зеленое сельское хозяйство путем создания замукнутой экосистемы
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В уезде Танъинь провинции Хэнань развивается зеленое сельское хозяйство путем создания замукнутой экосистемы 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)
Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)
Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)
Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)
Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)
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