В уезде Танъинь провинции Хэнань развивается зеленое сельское хозяйство путем создания замукнутой экосистемы

Танъинь, 22 августа / Синьхуа / — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай / сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)

Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)

Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)

Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)

Танъинь, 22 августа /Синьхуа/ — В сельскохозяйственном экопарке в уезде Танъинь провинции Хэнань /Центральный Китай/ сформирована замкнутая экосистема, позволяющая минимизировать количество сельскохозяйственных отходов, а также повторно использовать их в качестве ресурсов и энергии. Таким образом здесь решили вопрос загрязнения окружающей среды в результате сжигания соломы после уборки урожая. (Синьхуа)