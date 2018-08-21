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Экологи обсудили состояние заповедников Самарской области
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Экологи обсудили состояние заповедников Самарской области 

ТРК Губерния 35 минут назад
Самарская область стала одним из 12 регионов страны, где были созданы новые особо охраняемые природные территории регионального значения. Это «Костинские лога», «Телегасская степь» и «Овраг Стерех». Изменились границы «Иргизской поймы». В результате площадь, занятая памятниками природы, выросла на 4 тысячи гектаров, достигнув 95 тысяч. По этому показателю Самарская область оказалась на 6 месте среди 14 субъектов ПФО. Такие данные прозвучали на круглом столе, посвященном Дню особо охраняемых природных территорий. Мероприятие проходило в Самарской губернской думе. Экологи обсудили состояние заповедников и наметили планы работы. В частности, будет продолжено создание и расширение особо охраняемых природных зон местного значения. Это одна из задач, поставленных президентом страны.
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