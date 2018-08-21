Экологи обсудили состояние заповедников Самарской области 

Самарская область стала одним из 12 регионов страны, где были созданы новые особо охраняемые природные территории регионального значения. Это «Костинские лога», «Телегасская степь» и «Овраг Стерех». Изменились границы «Иргизской поймы». В результате площадь, занятая памятниками природы, выросла на 4 тысячи гектаров, достигнув 95 тысяч. По этому показателю Самарская область оказалась на 6 месте среди 14 субъектов ПФО. Такие данные прозвучали на круглом столе, посвященном Дню особо охраняемых природных территорий. Мероприятие проходило в Самарской губернской думе. Экологи обсудили состояние заповедников и наметили планы работы. В частности, будет продолжено создание и расширение особо охраняемых природных зон местного значения. Это одна из задач, поставленных президентом страны.