Правила обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии могут изменить

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) предлагает внести изменения в федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Обеспечение безопасности при выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии. Общие положения». Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, общие положения распространяются на ядерные установки, пункты хранения ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, радиационные источники.

При этом положения не распространяются на космические аппараты с ядерными реакторами, стационарные радиационные источники категории радиационной опасности 4 и 5, мобильные радиационные источники и радиационные источники на основе радиоизотопных приборов, радиационные источники, в которых генерируется ионизирующее излучение, пункты захоронения радиоактивных отходов, установки и устройства для использования ядерных зарядов в мирных целях, а также пункты размещения и консервации особых радиоактивных отходов.

Порядок приведения объектов использования атомной энергии в соответствие с требованиями этих положений, в том числе сроки и объем необходимых мероприятий, определяется в каждом конкретном случае в условиях действия лицензии.

При выводе из эксплуатации объектов использования атомной энергии должен быть обеспечен уровень защищенности работников и населения от радиационного воздействия в соответствии с требованиями норм радиационной безопасности, необходимо не допустить выбросы и сбросы радиационного воздействия в окружающую среду в количествах, превышающих нормативы предельно допустимых выбросов и допустимых сбросов, установленные в соответствии с российским законодательством.

Кроме того, при выводе из эксплуатации таких объектов должны быть предотвращены радиационные аварии и ограничены их последствия, а количество образующихся радиоактивных отходов должно быть минимизировано.

Сейчас проект проходит процедуру независимой антикоррупционной экспертизы, которая продлится до 27 августа.