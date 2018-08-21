«Сейчас задача — учесть и свести все предложения в одно целое»

Фото — Александр Воложанин«Сейчас задача — учесть и свести все предложения в одно целое»21 августа депутаты Законодательного собрания, экологи, руководители регионального минэкологии и Нижнего Новгорода обсудили, каким вопросам в сфере защиты природы нужно уделить больше внимания в Стратегии развития региона.

В ходе круглого стола, который продлился в два раза дольше запланированного, были обозначены основные проблемы в сфере охраны окружающей среды в Нижегородской области : это чистота воздуха, состояние Волги и других рек, охрана лесов, сбор и утилизация отходов производства и бытового мусора. Представители общественных организаций предложили прописать в Стратегии не только общие направления работы, но и частные темы, болезненные для нижегородской экологии: сохранение малых рек и лесов, борьба с незаконными свалками, экологическое воспитание, загрязнение почв — от решения этих вопросов зависит поддержание благоприятной среды для жизни людей.

«Сегодня состоялся активный и профессиональный диалог по проблемам экологии Нижегородской области. Наше природное разнообразие, наличие рек, лесов — это специфика и плюсы области. Поэтому решение всех экологических проблем должно быть отражено в будущей Стратегии региона. Все собранные предложения профильный комитет регионального парламента направит разработчикам документа. Каждый желающий может внести правки на сайте до 1 сентября 2018 года», — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Табачников

В дальнейшем направления, обозначенные в Стратегии, найдут отражение в региональных программах и законодательных актах. О совместной работе с правительством области в части формирования законотворческого блока в сфере экологии заявил и мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов

«Проведена большая работа по готовности Стратегии развития региона. Сегодня эксперты дали оценку, внесли самые приоритетные на их взгляд варианты решения экологических проблем, как в городе, так и в области. Необходимо брать инициативу в свои руки. Данная сфера очень длительное время находилась не в фокусе, хотя количество каждодневных проблем, с которыми мы сталкиваемся, не уменьшалось. Сейчас задача — учесть и свести все предложения в одно целое», — сообщил Владимир Панов.