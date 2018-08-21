Школьники побывали на Балаковском мусороперерабатывающем комплексе

На Балаковском мусороперерабатывающем комплексе с ознакомительной экскурсией побывали активисты Всероссийского движения школьников, ребята узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Проследили процессы контроля и фиксации поступающих ТКО, их сортировки и экологически безопасного захоронения. Школьники посмотрели на различные виды вторичных материальных ресурсов, извлекаемые мусороперерабатывающим комплексом, и узнали, во что они могут превратиться после глубокой переработки.

Мероприятие прошло благодаря взаимодействию компании с фондом сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района Саратовской области «Сосновый остров». Деятельность этого фонда, оказывающего реальную помощь в вопросах ликвидации и рекультивации незаконных свалок, экологическом просвещении и внедрении новых образовательных систем. АО «Управление отходами» поддерживает и оказывает практическую помощь фонду. Это связано прежде всего с едиными целями по защите окружающей среды и формировании экологической культуры у будущего поколения.

Школьники узнали, что благодаря старту работы Регионального оператора отходы, образованные жителями Саратовской области, отправляются на экологически безопасные обработку и захоронение. Прекращено складирование коммунальных отходов на полигонах старого образца, что даёт возможность приступить к ликвидации ранее накопленного экологического ущерба.

Компания АО «Управление отходами» поддерживает и реализует рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанные Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктурные проекты. Саратовский филиал реализует долгосрочную просветительскую программу по экологически безопасному обращению с ТКО. На территории области прошло более 200 обучающих экскурсий и выездных образовательных мероприятий с учащимися общеобразовательных школ и высших учебных заведений. Кроме того, компания взаимодействует с ВУЗами, заключая договоры о безвозмездном сотрудничестве. Уже более 300 молодых специалистов прошли практику на концессионных объектах области.