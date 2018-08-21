Ещё
Школьники побывали на Балаковском мусороперерабатывающем комплексе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Школьники побывали на Балаковском мусороперерабатывающем комплексе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На Балаковском мусороперерабатывающем комплексе с ознакомительной экскурсией побывали активисты Всероссийского движения школьников, ребята узнали, как правильно обращаться с коммунальными отходами, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды. Проследили процессы контроля и фиксации поступающих ТКО, их сортировки и экологически безопасного захоронения. Школьники посмотрели на различные виды вторичных материальных ресурсов, извлекаемые мусороперерабатывающим комплексом, и узнали, во что они могут превратиться после глубокой переработки.
Мероприятие прошло благодаря взаимодействию компании с фондом сохранения и развития историко-культурного наследия Хвалынского района Саратовской области «Сосновый остров». Деятельность этого фонда, оказывающего реальную помощь в вопросах ликвидации и рекультивации незаконных свалок, экологическом просвещении и внедрении новых образовательных систем. АО «Управление отходами» поддерживает и оказывает практическую помощь фонду. Это связано прежде всего с едиными целями по защите окружающей среды и формировании экологической культуры у будущего поколения.
Школьники узнали, что благодаря старту работы Регионального оператора отходы, образованные жителями Саратовской области, отправляются на экологически безопасные обработку и захоронение. Прекращено складирование коммунальных отходов на полигонах старого образца, что даёт возможность приступить к ликвидации ранее накопленного экологического ущерба.
Компания АО «Управление отходами» поддерживает и реализует рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций, разработанные Национальной ассоциацией концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктурные проекты. Саратовский филиал реализует долгосрочную просветительскую программу по экологически безопасному обращению с ТКО. На территории области прошло более 200 обучающих экскурсий и выездных образовательных мероприятий с учащимися общеобразовательных школ и высших учебных заведений. Кроме того, компания взаимодействует с ВУЗами, заключая договоры о безвозмездном сотрудничестве. Уже более 300 молодых специалистов прошли практику на концессионных объектах области.
АиФ: последние новости
Из курортного района Саратовской области вывезли 75 куб.метров мусора Министр запретил саратовцам ходить в лес Слушания в ГосДуме по пенсионной системе будут транслироваться в соцсетях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия предложила Украине сделку по захваченному судну101
Умер «русский Тарзан»23
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине14
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ159
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель215
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
03:12
В деле сестер Хачатурян всплыл бордель
Происшествия
05:00
Названа причина смерти ребенка в запертой матерью машине
Происшествия
06:07
Как в Германии оценили встречу Путина и Меркель
Политика Статьи
03:13
Лавров раскрыл истинные причины санкций против РФ
Политика
03:27
Напротив посольства США в Москве вывесили баннер
Общество В мире
01:00
Изменившая Крыму Андреева возмутила россиян
Шоу-бизнес
00:45
По Кабулу нанесли ракетный удар
Происшествия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение