Глава Солнечногорского района Подмосковья сообщил о ликвидации более 180 свалок с начала года

Он отметил, что ответственные за уборку службы нарастили объемы необходимых работ. Самое большое количество свалок, 38 из 48, убрали в Солнечногорске. в Андреевке ликвидировали три свалки из семи. В Менделееве от 16 свалок осталось только пять, а в Ржавках — три из пяти.

Также навалы мусора ликвидировали в сельских поселениях Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское, Соколовское.