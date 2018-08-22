Ещё
Глава Солнечногорского района Подмосковья сообщил о ликвидации более 180 свалок с начала года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава Солнечногорского района Подмосковья сообщил о ликвидации более 180 свалок с начала года 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: В Подмосковье
С начала года в Солнечногорском районе Московской области ликвидировали 186 из 259 выявленных свалок. С таким заявлением выступил глава муниципалитета Андрей Чураков, сообщает телеканал «360».
Он отметил, что ответственные за уборку службы нарастили объемы необходимых работ. Самое большое количество свалок, 38 из 48, убрали в Солнечногорске. в Андреевке ликвидировали три свалки из семи. В Менделееве от 16 свалок осталось только пять, а в Ржавках — три из пяти.
Также навалы мусора ликвидировали в сельских поселениях Кривцовское, Кутузовское, Луневское, Пешковское, Смирновское, Соколовское.
Газета.Ru: последние новости
Воробьев: мы ввели новый экологический стандарт переработки мусора Более 800 несанкционированных свалок и навалов мусора убрали в Подмосковье за неделю Четыре незаконные свалки ликвидировали в Воскресенском районе
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа дата восстания на Украине258
Ведущая «Россия 24» упала в обморок в прямом эфире
Кого из российских звезд убил СПИД36
Голая блондинка привела к отставке64
Мертвого Хачатуряна подвергнут экспертизе53
Видео
00:41
«Кремль должен что-то сделать в наших интересах»
Политика Статьи
06:07
Германия отказалась слушать Путина
Ближний Восток В мире
02:37
«Убийственная правда»: вся Украина едет в Крым
Украина В мире
00:41
Голая блондинка привела к отставке
Общество Происшествия
01:57
Житель Тамбова устроил драку на танцполе в клубе
Криминал Происшествия
00:34
Что выращивают на своих дачах звёзды шоу-бизнеса
Шоу-бизнес Общество
05:26
Сброс новейшей ядерной бомбы сняли на видео
Армия Оружие
10:39
Минобороны подвело итог операции в Сирии
Армия Оружие
02:05
Порошенко шокировали украинские политики из-за Путина
В мире Украина
10:05
Грузия подала новый иск против России
Кавказ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение