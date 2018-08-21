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Более 180 свалок ликвидировали в Солнечногорском районе с начала года
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Более 180 свалок ликвидировали в Солнечногорском районе с начала года 

РИАМО 1 час назад
Фото: В Подмосковье
В Солнечногорском районе с начала 2018 года ликвидировано 186 свалок из 259 выявленных, сообщил глава муниципалитета Андрей Чураков на совещании с главами поселений.
«Ликвидировано более 2/3 от всех выявленных свалок. Ответственные службы нарастили работу по их уборке. Убраны свалки в городских поселениях: в Солнечногорске убрали 38 свалок из 48 выявленных, в Андреевке — 3 свалки из 7, в Менделееве убрали 9 навалов из 16, в Ржавках — 2 из 5. Также свалки убрали в сельских поселениях: в Кривцовском ликвидировали 8 из 9 свалок, в Кутузовском — 33 из 37, в Луневском убрали 11 свалок из 14, в Пешковском ликвидировали 30 навалов из 52, в Смирновском — 8 из 12, в Соколовском убрали 13 из 20 свалок», — сказал Чураков.
Он добавил, что весомая часть несанкционированных отходов находится на частных землях.
По данным Солнечногорского информагентства, Чураков призвал лиц, ответственных за территории, ограничить доступ к местам, где постоянно сваливают несанкционированные отходы.
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