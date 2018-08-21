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Рыба в московских водоемах оказалась несъедобной
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Стая птиц сокрушила истребитель

Рыба в московских водоемах оказалась несъедобной 

Мослента 46 минут назад
Фото: Говорит Москва
Зарыбление водоемов в Москве проводится исключительно для их биологической очистки. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Мы не зарыбляем пруды для добычи рыбных ресурсов. Мы зарыбляем только с экологическими целями, для биологической очистки водоемов», — сказал он.
Кульбачевский подчеркнул, что по закону разводить рыбу для ловли и употребления в пищу можно только в специальных водоемах. Для них есть нормативы, которым не соответствует ни один московский водоем. «Поэтому ни в коем случае нельзя обманывать рыбаков и говорить, что у нас в ближайшее время появится пруд, в котором можно будет ловить рыбу для употребления в пищу — это просто кощунство», — отметил чиновник.
Вероятнее всего водоемы со съедобной рыбой могут появится в Новой Москве. Для этого в ТиНАО проводится трехлетнее исследование и ревизия водных объектов. «Наверняка, появятся в будущем такие водоемы на особо охраняемых природных территориях у нас в Старой Москве, но пока таких нет», — заключил Кульбачевский.
В мае на территории природного заказника «Долина реки Сетунь» биологи зафиксировали нерест щуки. В «Мосприроде» отметили, что это указывает на благополучную экологическую обстановку.
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