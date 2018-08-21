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В Коми скопился 121 миллион тонн отходов
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В Коми скопился 121 миллион тонн отходов 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
По условиям конкурса, которые заявили на аукционе, компания должна взять на себя обязанности по координации всего процесса по обращению с твердыми коммунальными отходами. Сюда включаются: сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание и захоронение твердых коммунальных отходов. С началом дея-тельности регионального оператора вместо жилищной услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, которая входит в состав платы за содержание жилого помещения, в квитанции появится отдельная строка — «коммунальная услуга по обращению с ТКО». И из графы за содержание жилого помещения эту услугу исключат.
Проблема с мусором в Республике Коми достаточно серьезная. В республике скопился 121 миллион тонн производственных и бытовых отходов. Составлен и так называемый антирейтинг, во главе которого Воркута, Ухта и Сыктывкар. В регионе не хватает новых площадок для вывоза отходов. Даже полигон, действующий на окраине Сыктывкара и обслуживающий одновременно еще и Сыктывдинский район, через несколько лет, возможно, придется закрывать.
Из 180 полигонов для размещения отходов лишь 43 включены в официальный реестр. Остальные существуют нелегально. А причин несколько: не определен хозяйствующий субъект, нет никакой проектной документации по местам сбора отходов, а если они и есть, то не соответствуют требованиям федерального законодательства. Существуют и свалки еще советских времен, когда никто не задумывался ни о документах, ни об экологической безопасности.
— Сегодня необходимо строить новые свалки, с полноценной системой водоотведения, сортировки и отдельного складирования мусора, — отметил природоохранный прокурор Юрий Гудков.
Как показывает статистика, во многих муниципалитетах нет официальных полигонов. А при новой системе работы с бытовыми отходами без свалки, внесенной в государственный реестр, не обойтись. Иначе компания будет вынуждена возить мусор в другие районы. А это дополнительные траты, которые потом лягут на плечи потребителей и будут включены в тариф.
Есть еще одна проблема — это переработка твердых коммунальных отходов. И если официальные полигоны все-таки хоть какие-то есть, то переработкой мусора никто серьезно не занимается. Власти пока с трудом находят средства, чтобы достроить межпоселенческий полигон твердых коммунальных отходов в селе Койгородок. У него будут площадки накопления твердых коммунальных отходов в поселках Кажым, Подзь, Вежъю. Строительство ведут с 2012 года. Закончить должны в нынешнем. В 2017 году на полигон потратили 28 миллионов, в 2018-м — 15,4 миллиона.
Теперь в республике, согласно федеральному законодательству, выбрали регионального оператора. Правда, непонятно, сколько компаний участвовали в конкурсе и какие критерии стали решающими в выборе. Но с 1 января новый оператор будет предоставлять населению услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. К этому времени должны определиться и с тарифом.
Как заявили в компании, они начали подготовку к проведению торгов по выбору предприятий на транспортирование твердых коммунальных отходов. Обещают и строительство двух сортировочных заводов, один из которых будет в Сыктывкаре, другой — в Ухте. Но все это лишь в планах. Пока кроме существующих мусорных свалок больше ничего нет.
Цифра
15,4 миллиона рублей потратят на полигон ТБО в Койгородке в 2018 году.
Как у соседей?
В Карелии также определили регионального оператора. Им стал единственный претендент, компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.
С 1 мая нынешнего года жители Карелии платят за сбор, вывоз и утилизацию отходов не по количеству квадратных метров, как было раньше, а по числу зарегистрированных в квартире человек. Госкомитет по ценам и тарифам уже установил единый тариф. Для жителей многоквартирных домов плата за услуги по вывозу твердых коммунальных отходов составит 93,89 рубля с человека в месяц, а для тех, кто проживает в индивидуальных домах, — 84,83 рубля. Если говорить о переработке, то в республике тоже нет предприятий, которые бы этим занимались. Мусор вывозится на свалки, где как-то сортируется и утрамбовывается, а потом гниет годами. Хотя, по данным статистики, порядка 60 процентов можно пустить в переработку. Это и создание территориально-производственного комплекса вторичных ресурсов, и возведение мусоросортировочного комплекса. Подобные технологии уже существуют. Но для этого нужны деньги.
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