Росприроднадзор привлек к ответственности «Химпром» за выбросы в атмосферу в Омске

ОМСК , 22 августа. / ТАСС /. Омский Росприроднадзор выявил источник загрязнения атмосферы в Омске, жители которого жаловались на неприятный запах. "Химпром" привлечен к административной ответственности за выбросы в воздух веществ, которые отсутствовали в разрешении. Об этом сообщает пресс-служба Омского Росприроднадзора.

"Предприятие обязали исправить нарушения, прекратив ненормированные выбросы от стационарных источников ООО «Химпром». Предписание вступает в силу завтра — 23 августа 2018 года", — говорится в сообщении.

Служба подчеркивает, что уже 23 августа работа источников загрязнения будет приостановлена. Внеплановая проверка предприятия проводились с 3 по 22 августа 2018 года.

Жалобы на резкий запах стали поступать от жителей Омска с 17 июля. Пробы воздуха, взятые передвижной эко-лабораторией Омского центра экологического мониторинга, показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и этилбензола от 5 до 13 раз. В связи с этим минприроды Омской области проводит внеплановые проверки трех предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, а Росприроднадзор, который перешел на усиленный режим работы, — четырех предприятий, подлежащих федеральном надзору. В рамках серии рейдовых мероприятий сотрудники службы также привлекли к административной ответственности компанию «Астра» за несанкционированное размещение отходов. Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей.