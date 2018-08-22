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Росприроднадзор привлек к ответственности «Химпром» за выбросы в атмосферу в Омске
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Росприроднадзор привлек к ответственности «Химпром» за выбросы в атмосферу в Омске 

ТАСС 1 час назад
ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Омский Росприроднадзор выявил источник загрязнения атмосферы в Омске, жители которого жаловались на неприятный запах. "Химпром" привлечен к административной ответственности за выбросы в воздух веществ, которые отсутствовали в разрешении. Об этом сообщает пресс-служба Омского Росприроднадзора.
"Предприятие обязали исправить нарушения, прекратив ненормированные выбросы от стационарных источников ООО «Химпром». Предписание вступает в силу завтра — 23 августа 2018 года", — говорится в сообщении.
Служба подчеркивает, что уже 23 августа работа источников загрязнения будет приостановлена. Внеплановая проверка предприятия проводились с 3 по 22 августа 2018 года.
Жалобы на резкий запах стали поступать от жителей Омска с 17 июля. Пробы воздуха, взятые передвижной эко-лабораторией Омского центра экологического мониторинга, показали превышение предельно допустимой концентрации сероводорода в 2,5 раза и этилбензола от 5 до 13 раз. В связи с этим минприроды Омской области проводит внеплановые проверки трех предприятий, подлежащих региональному экологическому надзору, а Росприроднадзор, который перешел на усиленный режим работы, — четырех предприятий, подлежащих федеральном надзору. В рамках серии рейдовых мероприятий сотрудники службы также привлекли к административной ответственности компанию «Астра» за несанкционированное размещение отходов. Сумма штрафа составила 100 тыс. рублей.
О проблеме загрязнения атмосферы в Омске стало известно в марте прошлого года, когда весь город заполонил удушливый химический запах и было зафиксировано 400-кратное превышение концентрации этилмеркаптана. Омск был включен в майский указ президента РФ Владимира Путина, город должен снизить объемы выбросов к 2024 году на 20%.
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