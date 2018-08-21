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Росприроднадзор назвал «Нижнекамскнефтехим» виновником выбросов в Нижнекамске
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Росприроднадзор назвал «Нижнекамскнефтехим» виновником выбросов в Нижнекамске 

Казанский репортер 36 минут назад
В Росприроднадзоре заявили, что наиболее вероятным источником загрязнения атмосферы в Нижнекамске в начале августа этого года были очистные сооружения, принадлежащие ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ранее в СМИ со ссылкой на источники уже публиковались подобные итоги проведенной проверки. Об очистных сооружениях с самого начала говорили и жители города в своих жалобах на неприятный запах в воздухе. По итогам административного расследования, проведенного в отношении «Нижнекамскнефтехима», выявлены три нарушения, сообщили в ведомстве. В частности, на территории БОС без специального разрешения были размещены источники загрязнения. А газоочистные установки эксплуатировались без соблюдения необходимых требований. Должностные лица были вызваны в ведомство для составления протоколов об административном правонарушении.
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