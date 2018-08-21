Росприроднадзор назвал «Нижнекамскнефтехим» виновником выбросов в Нижнекамске 

Казанский репортер: последние новости

Праздничные богослужения в честь Курбан-Байрама прошли в мечетях Татарстана

Кто ответит за смерть семилетнего татарстанца в сочинской ливневой канаве?

Кто вырубил сотни деревьев в Казани, и чем мечеть помешала жителям