Росприроднадзор назвал «Нижнекамскнефтехим» виновником выбросов в Нижнекамске 

В Росприроднадзоре заявили, что наиболее вероятным источником загрязнения атмосферы в Нижнекамске в начале августа этого года были очистные сооружения, принадлежащие ПАО «Нижнекамскнефтехим». Ранее в СМИ со ссылкой на источники уже публиковались подобные итоги проведенной проверки. Об очистных сооружениях с самого начала говорили и жители города в своих жалобах на неприятный запах в воздухе. По итогам административного расследования, проведенного в отношении «Нижнекамскнефтехима», выявлены три нарушения, сообщили в ведомстве. В частности, на территории БОС без специального разрешения были размещены источники загрязнения. А газоочистные установки эксплуатировались без соблюдения необходимых требований. Должностные лица были вызваны в ведомство для составления протоколов об административном правонарушении.