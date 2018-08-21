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Нововоронеж стал победителем рейтинга атомградов
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Нововоронеж стал победителем рейтинга атомградов 

АиФ 44 минуты назад
Фото: АиФ
Город Нововоронеж (Воронежская область) стал лидером «Рейтинга экологического благополучия и качества жизни населения городов-спутников АЭС России», составленного Межрегиональным общественным экологическим движением «Ока».
Мероприятия проекта «Рейтинг атомградов» проводились в два этапа. На первом этапе администрации атомградов прислали заполненные анкеты по 18 направлениям (156 показателей).
Второй этап проекта «Рейтинг экологического благополучия и качества жизни населения атомградов» включил в себя обязательное посещение независимыми экологами — членами Экспертного совета «Рейтинга атомградов» городов Обнинска, Десногорска, Заречного, Нововоронежа, Курчатова, Соснового Бора и проведение в них целого ряда экологических, социологических исследований и общественно значимых мероприятий.
По результатам всех исследований составлен рейтинг экологического благополучия и качества жизни населения атомградов (в 100 бальной системе оценки).
НововоронежСосновый БорОбнинскДесногорскЗаречныйКурчатовВолгодонскУдомляБалаково
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