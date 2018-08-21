Нововоронеж стал победителем рейтинга атомградов

Мероприятия проекта «Рейтинг атомградов» проводились в два этапа. На первом этапе администрации атомградов прислали заполненные анкеты по 18 направлениям (156 показателей).

Второй этап проекта «Рейтинг экологического благополучия и качества жизни населения атомградов» включил в себя обязательное посещение независимыми экологами — членами Экспертного совета «Рейтинга атомградов» городов Обнинска Десногорска , Заречного, Нововоронежа, Курчатова, Соснового Бора и проведение в них целого ряда экологических, социологических исследований и общественно значимых мероприятий.

По результатам всех исследований составлен рейтинг экологического благополучия и качества жизни населения атомградов (в 100 бальной системе оценки).

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