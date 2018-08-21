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В России может появиться экострахование
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В России может появиться экострахование 

Финмаркет 1 час назад
Фото: Финмаркет
Экспертный совет при правительстве подготовил предложения по созданию в РФ экологического страхования. Как следует из письма главы рабочей группы по экологии экспертного совета Рашида Исмаилова в аппарат правительства РФ, в стране «практически прекратилась практика компенсации пострадавшим от аварийного загрязнения среды» и нет системы экономических инструментов для «предупреждения и возмещения вреда окружающей среде, в том числе связанного с аварийными выбросами и сбросами вредных веществ». С помощью экологического страхования он предлагает «материализовать» ответственность за причинение такого вреда и возмещать ущерб как государству, так и предприятиям и гражданам. Также страховщикам предлагается отдать контроль за снижением экологических рисков, как в США и европейских странах, где система страхования экорисков действует с конца 1970-х годов, пишет "Коммерсантъ".
Эксперты правительства предлагают создать рабочую группу с участием Минприроды, Минэкономики, Минфина, МЧС, Росприроднадзора и Ростехнадзора для разработки поправок к законам, «направленных на создание экономической заинтересованности хозяйствующих субъектов» в экостраховании. Отдельным законом предлагается закрепить условия самого страхования и роль перестраховочной «дочки» ЦБ — Национальной перестраховочной компании (РНПК). В письме говорится о необходимости проработать вопрос тарифов, чтобы «расходы на мероприятия по предотвращению экологических катастроф, ликвидацию их последствий» не превышали сборы страховщиков — то есть были соразмерны тарифам и принятому риску, пояснили «Ъ» на рынке. Кроме того, предлагается создать единый стандарт экострахования и провести региональные «пилоты» в разных отраслях экономики.
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс напоминает, что полтора года назад на Госсовете по экологии ущерб от экологических проблем в стране Владимир Путин оценил в 6% ВВП. Тогда и началось «усиление активности страхового сообщества во внедрении экологического страхования — самого дешевого способа минимизировать риски, в том числе и для бюджета», — говорит глава ВСС. Сейчас, по оценкам господина Юргенса, экологические убытки достигают 100 млрд руб. в год и покрыты страхованием лишь в «несущественной части». При этом потенциальный объем сборов экострахования в ВСС оценивают в 7–10 млрд руб.
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