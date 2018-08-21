В России может появиться экологическое страхование

Экспертный совет при правительстве подготовил предложения по развитию в России экологического страхования. Это позволит экономически стимулировать предприятия использовать более совершенные технологии и «материализовать» их ответственность за загрязнение окружающей среды, считают эксперты. В частности, они предлагают разработать либо закон об экостраховании, либо методические рекомендации «Об условиях и организации экологического страхования в РФ».

— Сейчас практика компенсаций пострадавшим от аварийного загрязнения окружающей среды практически прекратилась, а система платежей за негативное воздействие на окружающую среду не решает эту проблему. Средств на предотвращение аварий, ликвидацию их негативных последствий и компенсацию убытков пострадавшим не хватает ни у государства, ни у предприятий, которые являются источниками ущерба. Кроме того, не выстроена система экономических инструментов, гарантирующих возмещение вреда, нанесённого окружающей среде, — отметил руководитель рабочей группы Рашид Исмаилов

Также эксперты выступают за создание открытых информационных ресурсов о состоянии окружающей среды и единого стандарта экологического страхования, учитывающего требования различных отраслей экономики.

Экспертный совет предлагает запустить в регионах пилотные проекты по разным видам экологического страхования. В рамках этих проектов может быть отработано страхование ответственности за вред, причинённый окружающей среде, страхование участков лесного фонда, страхование ответственности недропользователей за невыполнение обязательств по договорам недропользования и другие.