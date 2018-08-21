Стартовал первый этап бетонирования подмосковного завода по термообработке отходов

Продолжается строительство завода по термической переработке мусора в электроэнергию в Воскресенском районе Подмосковья . В настоящий момент стартовал этап бетонирования одного из основных элементов завода — бункера-накопителя отходов. Об этом сообщает пресс-служба российского инвестиционного фонда «РТ-Инвест».

«РТ-Инвест» работает над реализацией проекта «Энергия из отходов» — крупнейшего на территории Российской Федерации . Четыре завода по термообработке твердых коммунальных отходов в энергию в рамках этого проекта появится в Московской области, еще один завод — в республике Татарстан . Заводы строятся дочерней компанией «РТ-Инвест» АГК-1.

Эффективность и максимальную безопасность термической переработке отходов в энергию обеспечит строгое соблюдение технологии строительства заводов.

2,8 миллиона тонн твердых коммунальных отходов будут перерабатываться в Подмосковье с получением 280 МВт электрической мощности. Казанский завод ежегодно будет перерабатывать 550 тысяч тонн отходов с получением 55 МВт электрической мощности.

После ввода подмосковных заводов в эксплуатацию объем ТКО на территории региона сократится более чем на четверть.

Источник фото: официальный сайт «Энергия из отходов»

Строительство заводов происходит по швейцарской технологии с жесточайшими требованиями к экологическим параметрам работы оборудовании. Ею предусмотрена высокотехнологичная трехступенчатая система очистки дымовых газов, что позволяет возводить подобные предприятия недалеко от жилого сектора.

500 заводов, построенных по технологии Hitach Zosen Inova, уже работают в разных странах мира.