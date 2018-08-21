Численность курильщиков в России практически не снизилась

Сегодня 30% жителей России употребляют табак. По сравнению с прошлым годом численность практически не упала (тогда было 32%). Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По данным социологической службы, антитабачная пропаганда и запретительные меры властей начали вызывать обратный эффект. И даже перманентный рост цен на сигареты редко останавливают желание бросить курить.

49% опрошенных полагают, что число курильщиков в России не изменилось, а 11% уверены, что оно даже увеличилось. Правда, по опросам 53% курильщиков хотят отказаться от пагубной привычки, 28% заявило о том, что не ставят такую цель даже в отдаленной перспективе. После очередного повышения акцизов на табак средняя цена пачки достигает 100 рублей.